Plantel de Audax y arribo de Damián Pizarro: "Lo vamos a recibir bien"

Archivo - Chile.- Damián Pizarro allana el camino para su regreso al fútbol chileno - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Jul. (ATON) -

César Pinares, también refuerzo del cuadro itálico, abordó el fichaje del joven delantero nacional, el cual se debería oficializar en las próximas horas.

Ya es un hecho. Tras partir de Colo Colo en 2023, Damián Pizarro vuelve al fútbol chileno, pues se convertirá en nuevo fichaje de Audax Italiano después de un semestre para el olvido en Racing de Avellaneda.

El joven delantero nacional estuvo presente en la derrota del cuadro itálico ante Universidad de Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, y el técnico Patricio Graff confirmó su arribo al club.

En tanto, en el plantel del conjunto de colonia ya le dieron la bienvenida al atacante, como fue el caso de César Pinares, quien también se incorporó al elenco audino en este mercado.

"A mí me recibieron bastante bien, así que obviamente se le va a recibir bien a Damián para que se pueda integrar y pueda sumar para el equipo", expresó el volante en diálogo con Mundo Cracks.

Se espera que Audax Italiano oficialice el fichaje de Pizarro en las próximas horas.