"Nuestra plantilla es de las más baratas y peleamos contra los grandes de Chile"

Santiago 27 Nov.

Christian Moreno, defensa de Cobresal, anticipó el duelo de este viernes frente a Colo Colo y se refirió a la realidad del club.

Cobresal y Colo Colo están luchando por clasificar a la Copa Sudamericana 2026, por lo que el duelo de este viernes en El Salvador asoma como una verdadera "final" para ambas escuadras.

Christian Moreno, defensa del cuadro minero, anticipó el partido y en conversación con radio ADN expresó: "La presión la tienen en ellos, porque ellos tienen más gente, tienen jugadores de mucha jerarquía y dependen de la copa más que nosotros. Lo tomamos con calma, sabemos que si hacemos una buena tarea en El Salvador, sacaremos el partido adelante".

Eso sí, aseguró que tras visitar a Deportes Iquique en la fecha pasada no descansaron: "A Iquique fuimos en bus, fueron 12 horas de ida y lo mismo de vuelta. Cuando terminó el partido, enseguida nos devolvimos a El Salvador. Al otro día entrenamos, no tuvimos descanso. Cada vez que jugador de visita son dos días de viaje, ida y vuelta, y si sumas todo eso durante el año, el cuerpo siente el cansancio. Eso nos ha pasado factura".

Además, el zaguero se refirió a la realidad del club: "Nuestra plantilla es una de las más baratas de Primera División y peleamos contra los siete grandes de Chile: Palestino, la U, O Higgins, Colo Colo... Son equipos que nos superan en presupuesto, y también en jugadores, porque tenemos un plantel muy corto. Somos 16 jugadores grandes y el resto del plantel se rellena con chicos de la cantera. Nos caracterizamos por ser un equipo de temple, de esfuerzo y de sacrificio".

Por último, Moreno contó su experiencia en la ciudad de El Salvador: "Después de los primeros días caes en la realidad del lugar en donde estás, donde no hay nada para hacer, termina el partido y te tienes que ir a tu casa. Además, estás lejos de tu familia. Pero con el tiempo te terminas acostumbrando y te das cuenta de que es un pueblo seguro, puedes caminar tranquilo por todos lados".