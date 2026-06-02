En Platense derrochan confianza ante Coquimbo: "Vamos a dar el batacazo"

Archivo - Chile.- Coquimbo Unido busca sellar el liderato de su grupo en Copa Libertadores - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El joven volante Pablo Ferreira manifestó toda su convicción de que superarán la llave de octavos de final de Copa Libertadores frente al cuadro "pirata". Incluso, proyectó un posible cruce con rival brasileño para cuartos de final.

Coquimbo Unido hizo historia al clasificar por primera vez a octavos de final de Copa Libertadores. El cuadro "pirata" lo hizo como líder exclusivo del Grupo B del torneo continental.

En ronda de 16 mejores, el sorteo determinó que el conjunto aurinegro enfrente a Platense de Argentina, en una llave donde los nacionales definirán en caso por haber terminado primeros en su zona.

Sin embargo, en el elenco trasandino derrochan confianza de que se quedarán con el cruce ante el equipo chileno, tal como lo manifestó el joven volante Pablo Ferreira, quien de paso confesó su total desconocimiento del club "pirata".

"No conozco a Coquimbo, directamente no miro fútbol. Tampoco en la Copa. Un día antes presto atención, miro jugadores y referencias del equipo contrario. Juego al fútbol y me encanta, pero siento que todos los días entrenar y estar con la pelota, llega un momento en que prefiero estar con mi vieja, con mis amigos y mi novia", reconoció el mediocampista de 21 años en conversación con el diario Olé.

Además, dejó un mensaje para los fanáticos del Calamar: "Que nos sigan. Van a tener tiempo para ver los octavos de final. Vamos a trabajar muy fuerte para lo que viene y con esa humildad que tenemos. Creo que vamos a dar el batacazo para que la gente siga hablando de Platense".

Proyectando el futuro, sostuvo: "Sería muy copado jugar contra Palmeiras, cruzarme con el Flaco López. Meterles una patadita a esos jugadores de tanta jerarquía. Sería una bendición muy grande. Tengo mucha fe de que vamos a pasar de ronda. Nos vamos a esforzar para eso".

Por último, Ferreira aseguró que no se preocuparon de los posibles rivales: "No se hablaba de los equipos que nos podría tocar. Corinthians, Peñarol, Santa Fe allá jugamos. No teníamos problemas con eso".