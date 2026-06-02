"Podemos plantarnos cara a cara ante Portugal sin ningún problema"

Futbol, Conferencia Seleccion Chilena. Conferencia de Thomas Gillier y Fabian Hormazabal previo al partido contra Uruguay, en el Complejo Juan Pinto Duran. Santiago, Chile. 07/09/2025 Raul Bravo/Photosport Football, Press Conference of team - RAUL BRAVO/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Thomas Gillier, portero de la Selección chilena, anticipó el amistoso de este sábado frente al combinado luso de Cristiano Ronaldo. Además, se refirió a la lucha con Lawrence Vigouroux y Brayan Cortés por ser el arquero titular de la Roja.

La Selección chilena ya está en Lisboa y comenzó a preparar el partido de este sábado frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, el cual será el primero de los dos amistosos que disputará en esta fecha FIFA de junio.

Este martes el portero nacional Thomas Gillier habló con los medios y anticipó el duro desafío que afrontará la Roja ante el combinado luso.

"En este proceso que estamos viviendo, es importante que podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel. Para este partido contra Portugal tenemos que jugar con nuestra identidad, con nuestros principios y salir a competir al máximo nivel. Sabemos que Portugal es una selección difícil, pero tenemos muchos jugadores que tienen la calidad para enfrentar a este rival y poder plantarnos cara a cara sin ningún problema", expresó el golero que milita en el CF Montréal.

Además, el ex Universidad Católica valoró la competencia con Lawrence Vigouroux y Brayan Cortés por ser el meta titular de la Selección: "Actualmente hay tres arqueros de alto nivel en la selección. Los tres estamos jugando en el extranjero. Eso es muy positivo. Brayan lo está haciendo muy bien en su club. Lawrence también. Y yo he ido evolucionando de muy buena manera en mi equipo. Contento porque hay un muy buen grupo, una buena competencia. Cada uno está enfocado en ganarse el puesto y tener la posibilidad de poder jugar".

Por último, Gillier ubicó a Claudio Bravo, histórico ex portero y capitán de la Roja, como un ejemplo para seguir: "Claudio es un referente a nivel nacional y también a nivel mundial. Los arqueros más jóvenes y los que están hoy en día ven a Claudio como una figura a seguir en todo aspecto, porque dentro y fuera de la cancha, él siempre se portó como un profesional".