El polémico diálogo del VAR en penal anulado a la U: "¿Por qué cobró penal?"

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa de la Liga 2026 El equipo de Universidad de Chile, es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 10/05/2026 Manuel - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 12 May. (ATON) -

La ANFP liberó los audios de la conversación entre el juez Cristián Garay y la cabina del videoarbitraje de la polémica jugada en la derrota de los azules ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Universidad de Chile no pudo ante Unión La Calera y cayó por 1-0, resultado que dejó al cuadro azul al borde de la eliminación en la Copa de la Liga.

El partido estuvo marcado por una polémica jugada. Resulta que en el inicio del segundo tiempo el árbitro Cristián Garay sancionó un penal por un supuesto agarrón de Daniel Gutiérrez sobre Nicolás Fernández. Sin embargo, después revirtió su decisión tras revisar la acción en el VAR.

El lunes la ANFP liberó los audios de la conversación entre el juez y la cabina del videoarbitraje, con mensajes que dejan mucho que desear.

"¿Por qué cobró penal?", preguntó uno de los jueces del VAR mientras repetían la acción. En tanto, los árbitros comentan con dudas: "El cuello a mí no me llena el ojo. Los dos se van tomando".

Después, a Garay le señalan: "Acá estamos todos por no penal". Sin embargo, antes de que el árbitro comunicara oficialmente su decisión y entregara la explicación final, el video se corta.