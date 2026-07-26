Futbol, Chile vs Peru. Clasificatorias al mundial de Catar 2022. El jugador de la seleccion chilena Felipe Mora es fotografiado durante el partido clasificatorio al mundial de Catar 2022 contra Peru disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El chileno Felipe Mora se despidió del cuadro estadounidense con emotivas palabras. "Este club es una linda familia, tiene una afición increíble que muy pocos clubes la tienen", afirmó.

El delantero nacional Felipe Mora se despidió del Portland Timbers marcando un doblete en el triunfo por 2-1 sobre Real Salt Lake, y tras el cotejo dedicó emotivas palabras para el cual arribó el 2020 en plena pandemia.

De hecho, el chileno aludió a este hecho en conferencia de prensa. "Fue un momento de mucha incertidumbre, por llegar a un país nuevo, con un idioma nuevo. Pero estoy agradecido siempre del club, porque desde el primer momento en que llegué me hicieron sentir el cariño. También a mi familia, que siempre es la que me acompaña a todos lados", indicó.

"Pipe" afirmó que "no es fácil estar tanto tiempo en un club. Como lo dije la primera vez, cuando llegué esperaba hacer muchos goles y creo que lo hice. Me voy muy contento, con la frente en alto. No es fácil irse así de un club. Los voy a extrañar mucho, pero esto es así y es fútbol".

El formado en Audax Italiano subrayó que "solamente tengo palabras de agradecimiento. Portland es uno de los clubes más importantes que he tenido en mi carrera por el tiempo que estuve. Este club es una linda familia, tiene una afición increíble que muy pocos clubes la tienen. Mi hija nació acá y espero en un futuro venir".

Por otra parte, el chileno recordó que "pasé momentos muy alegres y un momento muy triste cuando pasó la lesión de mi rodilla. Se dudó mucho si es que podía volver a jugar al fútbol, pero mi familia siempre estuvo conmigo apoyándome".

"En ese momento también la gente del club se portó muy bien conmigo. Los kinesiólogos también me apoyaron mucho,me ayudaron mucho en la recuperación. Siempre voy a ser un agradecido del club, de los fisioterapeutas, de los utileros, de los cocineros", cerró el ex seleccionado criollo.

En sus siete temporadas con el elenco estadounidense, Mora convirtió 56 goles y entregó 17 asistencias en 173 partidos, y además ganó el torneo MLS is back, certamen que marcó el regreso de la liga norteamericana después de la paralización por la Covid-19.

Cabe recordar que el atacante de 32 años continuará su carrera en Atlético San Luis de México.