Portugal de Cristiano Ronaldo confirmó programación para amistoso ante Chile

Archivo - Futbol, Portugal vs Chile El jugador de la seleccion chilena Arturo Vidal en acci n durante el partido de semifinal de la Copa Confederaciones contra Portugal disputado en el estadio Arena Kazan de Kazan, - MEXSPORT/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Abr. (ATON) -

La Roja disputará un duelo de lujo en los próximos meses como visita ante una potencia que dirá presente en el Mundial 2026.

Después de enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía en la fecha FIFA de marzo, la Selección chilena volverá a ver acción en junio ante un potente rival, pues desafiará a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que disputará el Mundial 2026.

Y ya hay programación para ese amistoso de lujo, debido a que el combinado luso confirmó día y horario para el cotejo ante la Roja.

El encuentro se disputará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas de Chile en el Estadio Nacional de Portugal en Oeiras, cerca de Lisboa.

Consignar que la última vez que el elenco nacional se midió ante los europeos fue en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017, donde Claudio Bravo fue el héroe al atajar tres penales en la definición desde los doce pasos para eliminar a los campeones de Europa en ese momento.

Además, la Roja será un sparring para una Portugal que enfrentará a un rival sudamericano como Colombia en el Grupo H de la Copa del Mundo.