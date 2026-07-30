En Portugal dicen que Vozinha estaría dudando de fichar por Colo Colo

Archivo - Chile.- Aseguran que Vozinha tampoco llegará hoy a Chile para sumarse a Colo Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Jul. (ATON) -

El experimentado portero caboverdiano no tomó el vuelo para arribar este jueves a Santiago, por lo que ya comienza a ser una incertidumbre su incorporación al Cacique.

En Colo Colo pasaron de la expectación a una verdadera preocupación por el fichaje de Vozinha, arquero caboverdiano que fue sensación con su país en el Mundial 2026.

Es que si bien se esperaba que el experimentado portero africano arribara este jueves a Santiago para sellar su incorporación al Cacique, en esta jornada se dio a conocer que el golero no tomó el avión donde debía viajar, por lo que su llegada al cuadro albo comenzó a generar dudas.

A eso se suma que en las últimas horas en Portugal hablan de que el cancerbero estaría reevaluando su fichaje en el conjunto de Macul.

En ese sentido, el periodista Marcelo Braga aseguró que Vozinha estaría todavía analizando arribar a Colo Colo debido a que no tiene garantías de ser titular en Chile.

"A pesar de haber sido anunciado por el Colo-Colo, Vozinha aún no ha firmado contrato y en este momento está revaluando la situación. Él quiere jugar y siente que allí tal vez no juegue. Bubista, técnico de Cabo Verde en la Copa, se fue al Renassense de Berkane, de Marruecos, y ya llamó al portero", sostuvo el reportero.

Además, Braga añadió que Bubista, técnico de Cabo Verde, será el nuevo entrenador del Renaissance de Berkane de Marruecos y habría llamado al meta para sumarlo a su plantel.