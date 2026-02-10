La potente autocrítica de Patricio Rubio en Unión Española

Futbol, Deportes Recoleta vs Union Espanola Fecha 1, Copa Chile 2026 El jugador de Union Espanola Patricio Rubio, es fotografiado durante un partido de Copa Chile contra Deportes Recoleta disputado en el estadio Municipal de Recoleta, Santiago, - LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Santiago 10 Feb. (ATON) -

El delantero y referente del cuadro hispano golpeó la mesa y le puso presión a sus compañeros de cara al inicio de temporada 2026 en la Primera B.

Patricio Rubio regresó a Unión Española en esta temporada 2026 con la misión de buscar un rápido retorno a la Primera División del fútbol chileno.

El cuadro hispano, que se alista para debutar en el torneo de la Primera B el próximo 21 de febrero ante San Luis de Quillota, viene de caer frente a Deportes Recoleta, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Chile. Por eso, el delantero realizó una fuerte autocrítica.

"Es lamentable, no hicimos un buen partido. En ningún momento, no sé ni lo que pasó. Me hago responsable como uno de los grandes y capitán, no estuvimos en la altura. Vamos a tener que esforzarnos más, nos ganaron por actitud y ganas. Eso no puede pasar, el equipo tiene que partir por eso", comenzó diciendo el ariete a Independencia Hispana.

"No nos puede venir a ganar cualquier equipo solamente con eso. Dentro de todo lo malo, lo bueno es que pasó ahora. Queda para el torneo, podemos mejorar y ver qué hacemos", añadió.

Sobre la conformación del plantel, sostuvo: "Es lo que tenemos, creo que no llega nadie más. Van a tener que tomar la responsabilidad, son jugadores formados en casa que tienen sus partidos en primera división. Van a tener que ayudar a los más grandes. Nosotros también ayudarlos a ellos a sentirse parte y tomar la responsabilidad para llevar el equipo al objetivo, que es uno solo: volver a primera división".

En lo personal, agregó: "Todavía falta mucho. Me falta también. Llevo dos partidos y no he tenido ninguna ocasión de gol. La categoría es así también. Me van a agarrar y joder todos los partidos, va a ser difícil. Pero ya se va a dar, estamos trabajando para ir mejorando, quedan dos semanitas para que empiece el torneo. Hay tiempo para mejorar y buscar mejores asociaciones".

Por último, se refirió a las gestiones judiciales de la directiva del club, como la demanda a la ANFP por el descenso: "Nosotros no hemos hablado del tema, estamos enfocados en el hoy, estamos en Primera B. No pensamos en lo que pueda pasar, estamos enfocados en sacar a Unión de donde está. Vamos a tener que ponerle ganas, es un desafío lindo. No vine acá de joda, bajé de categoría para ayudar a Unión. No vine de paseo ni mucho menos".