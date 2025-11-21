¿Prefiere renovar con el Betis o arribar a la Roja? La respuesta de Pellegrini

Archivo - Futbol, Colo Colo vs Real Betis. Partido Amistoso 2022. El entrenador de Real Betis Manuel Pellegrini es fotografiado durante el partido amistoso contra Colo Colo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepcion, Chile. 16/11/2022 Javie - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Nov. (ATON) -

Al técnico chileno le volvieron a consultar en España, en conferencia de prensa, sobre su futuro. Además, desmintió las informaciones de prensa en ese país sobre una extensión de vínculo con el cuadro verdiblanco.

El futuro de Manuel Pellegrini parece debatirse entre renovar con el Betis de España, cuadro con el que finaliza contrato a mediados de 2026, o intentar llegar a la banca de la Selección chilena, donde es el favorito de la gran mayoría del medio de cara al nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

Por eso, en la conferencia de prensa de este viernes al técnico nacional le volvieron a preguntar sobre su futuro y sobre si tiene como prioridad continuar en el conjunto verdiblanco o arribar a la Roja.

"Las dos partes son muy importantes para mí. Hoy estoy muy comprometido en el Betis, ya son cinco años en el club, y también hay una selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas", comenzó diciendo el "Ingeniero".

Además, enfatizó: "Mi prioridad es ganar el partido contra Girona el día domingo y ya veremos el futuro cómo se va desarrollando. Son temas largos que no son fáciles aclarar en una conferencia de prensa".

Sobre su posible renovación en el elenco sevillano, sostuvo: "El 90% de las informaciones que han salido no son verídicas, ni en cifras, ni en cantidades, ni en tiempo. Siempre estamos en conversaciones con la directiva y ojalá que esto se solucione de la mejor manera posible para ambas partes".

"Hay muchas cosas que conversar antes de renovar un contrato. En eso estamos con la directiva. En el momento adecuado veremos cuál es la solución para que ambas partes queden conformes", sentenció Pellegrini.