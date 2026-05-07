Prensa argentina y empate entre UC y Cruzeiro: "Resultado que Boca no esperaba"

Futbol, Universidad Catolica vs Cruzeiro Fase de grupos, Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica Eugenio Mena, derecha, disputa el balon contra Keny Arroyo de Cruzeiro durante el partido de copa libertadores por el grupo D disputado en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 7 May. (ATON) -

Los medios trasandinos siguieron atentos y reaccionaron a la igualdad que dejó al cuadro cruzado compartiendo el liderato del Grupo D de Copa Libertadores con el elenco brasileño y al conjunto xeneize en tercer lugar.

Una buena chance de escaparse en el liderato del Grupo D de Copa Libertadores fue la que desaprovechó Universidad Católica, luego de resignar un empate sin goles frente a Cruzeiro en el Claro Arena, considerando que jugaron gran parte del segundo tiempo con un hombre más por expulsión en el rival.

Desde Argentina siguieron atentos el partido de los cruzados, debido a que con la igualdad, Boca Juniors se ubicó en el tercer lugar, con seis puntos, en una zona que lideran los de la franja y el elenco brasileño con siete unidades.

En ese sentido, en TyC Sports publicaron: "U. Católica y Cruzeiro suman siete puntos, pero el equipo chileno es el líder por el desempate olímpico (había ganado en Brasil); Boca acumula seis unidades y hoy estaría eliminado".

En tanto, el sitio La Voz tituló: "Boca y el resultado que no esperaba: quedó tercero en su grupo de la Libertadores". Luego, el citado medio añadió: "La derrota de Boca frente a Barcelona, sumada al empate entre U. Católica y Cruzeiro, dejó al equipo argentino en una situación delicada en el Grupo D de la Copa Libertadores".

Por último, el diario Olé sostuvo: "Tras este empate entre los chilenos y los brasileños, a Boca ya le alcanzaría con igualar ante Cruzeiro y ganarle a la U. Católica".