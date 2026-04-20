Prensa argentina se rindió ante Pizarro tras su gol en Rosario: "La figura"

Archivo - Chile.- Los elogios para Vicente Pizarro en empate de Rosario Central ante River - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Abr. (ATON) -

Tras darle un agónico triunfo al cuadro "canalla" ante Sarmiento, el volante chileno se llenó de elogios por parte de la prensa local.

Vicente Pizarro se disfrazó de héroe el domingo en Rosario Central. El volante chileno marcó el gol del agónico triunfo por 2-1, en tiempo adicional, sobre Sarmiento y, de paso, anotó su primer tanto en el fútbol argentino.

Por eso, el mediocampista nacional se llenó de elogios por parte de la prensa local. Por ejemplo, el medio Rosario 3 le puso nota 7,5 al seleccionado nacional y lo destacó como el mejor del campo en el estadio Gigante de Arroyito.

"La figura. Dos muy buenas acciones en el primer tiempo (dejó mano a mano a Pol Fernández y metió un buen centro en la jugada del gol) y el gol agónico de la victoria", escribió el citado medio.

En tanto, La Capital le colocó una calificación de 7.0 al formado en Colo Colo y destacó que abrochó con su gol su buena presentación en el Torneo de Apertura.

"El gol en el final lo dio otro tinte a su actuación, que había tenido altibajos. En el primer tiempo intervino en varias de las ocasiones de gol. El tanto de Veliz llegó por un centro suyo", sostuvo la publicación.