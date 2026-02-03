Futbol, Colo Colo vs Audax Italiano Fecha 30, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Javier Correa es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 3 Feb. (ATON) -

Después de que el lunes se diera a conocer un supuesto interés del cuadro xeneize por el delantero de Colo Colo, un medio trasandino aseguró que por el momento el ariete del Cacique no estaría en los planes del conjunto boquense en este mercado de pases.

Sorpresa generó en las últimas horas el supuesto interés de Boca Juniors por Javier Correa, delantero que actualmente milita en Colo Colo.

Desde radio ADN dieron a conocer que el cuadro xeneize "está en búsqueda de un delantero y mira con buenos ojos su llegada".

Sin embargo, en Argentina colocaron mesura, pues el diario Olé sostuvo que "si de Boca se trata, la realidad es que sí, necesita un 9. Y sí, Riquelme y Claudio Ubeda apuntarán a ese puesto en el que hoy están lesionados Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez".

Eso sí, el medio trasandino aclaró eso que "por el momento Correa no estaría en los planes en este mercado de pases e incluso ya le habrían bajado el pulgar puertas adentro".

Además, añadió que "se cree que el nombre que buscaría Román sí estaría en el exterior, pero no en Chile. ¿México? Algunos medios internacionales aseguran que Boca habría averiguado condiciones por Nicolás Ibáñez, actual jugador del Tigres".