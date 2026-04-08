Prensa argentina: "Con suspenso, Boca se llevó un triunfo importante ante la UC"

Futbol, Universidad Católica vs Boca Juniors Conmebol Libertadores 2026 El equipo de Boca Juniors celebra al final del partido del Grupo D de Copa Libertadores disputado en el Estadio Claro Arena de Santiago, Chile. 07/04/2026 Martin - MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Santiago 8 Abr. (ATON) -

Los medios trasandinos festejaron con cautela la victoria del cuadro xeneize ante los cruzados en el Claro Arena, por el estreno en la fase grupal de Copa Libertadores.

Amargo fue el retorno de Universidad Católica a la Copa Libertadores. El cuadro cruzado sufrió una derrota por 2-1 como local ante Boca Juniors en el Claro Arena, en su debut en la fase grupal del torneo continental.

La prensa argentina festejó la victoria del conjunto xeneize frente al elenco de la franja, aunque con algo de mesura.

Por ejemplo, TyC Sports publicó: "Con suspenso, Boca se llevó un triunfo importante ante Universidad Católica". Además, el citado medio agregó que "desde el inicio, el Xeneize intentó imponer condiciones y, así, a los 16 minutos de iniciado el partido, Leandro Paredes abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área".

En tanto, el diario Olé tituló: "Gran partido de Boca en Chile y exitoso debut en la Libertadores". La publicación añadió que "este es el tercer triunfo consecutivo para el Xeneize, lo que le da un envió anímico importante para afrontar un momento clave en la temporada: en estos dos meses se definen tanto el Torneo Apertura como la fase de grupo de la Copa Libertadores".

Consignar que ahora la UC tendrá que enfocarse en el duelo del sábado ante Audax Italiano, por la novena fecha del Campeonato Nacional, mientras que volverá a la acción por Copa Libertadores el próximo miércoles 15 de abril, cuando visite a Cruzeiro en Brasil, por la segunda jornada del Grupo D del torneo continental.