Prensa argentina se tomó con mesura el triunfo de Boca sobre O'Higgins.

Futbol, Boca Juniors vs OHiggins Copa Sudamericana 2026. El jugador de Boca Juniors, Miguel Merentiel, celebra su gol contra OHiggins durante el partido de playoffs de la Copa Sudamericana, realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, - FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Santiago 24 Jul. (ATON) -

Diversos medios trasandinos evitaron el exitismo y advirtieron que el resultado fue estrecho, obligando al conjunto xeneize a no bajar la guardar para no desperdiciar su ventaja.

O'Higgins no pudo dar la sorpresa anoche en el estadio La Bombonera y perdió por la cuenta mínima ante Boca Juniors, arrancando con el pie izquierdo la fase de playoffs de Copa Sudamericana.

A pesar de que el resultado fue favorable para el conjunto xeneize, en Argentina la prensa se tomó con mesura esta victoria, reconociendo que la diferencia es demasiado estrecha como para proyectar una hipotética clasificación a octavos de final.

"Boca le ganó bien a O Higgins, pero el resultado quedó corto y definirá la serie de la Sudamericana en Chile", tituló diario Olé, uno de los medios deportivos más importantes del país trasandino.

En esa misma línea, detallaron que "con una genialidad de Paredes para asistir a Merentiel, el Xeneize se impuso por la mínima. Tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición".

Además, advirtieron que "Boca no jugó un partido a la altura de las exigencias y -aunque es cierto que es el inicio del semestre- esta serie con los chilenos es una final para no tener que empezar con otro porrazo innecesario".

Por su parte, TyC Sports señaló que "Boca cumplió ante O Higgins e irá con ventaja a Chile para seguir en la Copa Sudamericana. El Xeneize superó por 1-0 al conjunto chileno con gol de Merentiel por los playoffs del certamen internacional que pretende disputar en el segundo semestre".

Asimismo, precisaron que el conjunto de la Ribera "no pudo aumentar pero igual mantuvo una ventaja que le servirá en el desquite del próximo jueves en Chile".

Clarín, en tanto, precisó que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena "no supo cómo estirar distancias ante el buen equipo que tiene a Lucas Bovaglio como DT y todo se definirá el jueves que viene en Chile".

La Nación también hizo eco de la falta de finiquito de los auriazules, puntualizando que "Boca el ganó a O Higgins por la jerarquía de Paredes y Merentiel, pero viajará a Chile sin margen de error. La diferencia se siente insuficiente como para viajar a Chile con tranquilidad para la revancha del jueves próximo".