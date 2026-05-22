Prensa argentina y triunfo de la UC: "Perjudicó a Boca"

Futbol, Universidad Catolica vs Barcelona SC. Copa Libertadores 2026. Los jugadores de Universidad Catolica celebran el triunfo durante el partido de la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el estadio Claro Arena - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

Los medios trasandinos no quedaron indiferentes y reaccionaron a la victoria de los cruzados ante Barcelona de Ecuador, debido a que ahora el conjunto de la franja definirá la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores frente a los xeneizes.

Universidad Católica se hizo fuerte de local en el Claro arena y consiguió un triunfo clave por 2-0 ante Barcelona de Ecuador para mantenerse como líder del Grupo D de Copa Libertadores, cuando resta solamente una fecha para el término de la fase zonal.

Con este resultado, el cuadro cruzado disputará una verdadera "final" ante Boca Juniors en Argentina en busca de la clasificación a octavos de final.

Por eso, la prensa trasandina no quedó indiferente y reaccionó a la victoria del conjunto de la franja ante el elenco ecuatoriano.

En ese sentido, el sitio Planeta Boca Juniors publicó: "U. Católica le ganó 2 a 0 a Barcelona en Chile en el cierre de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este resultado perjudicó a Boca y no tiene margen de error para el próximo jueves 28 de mayo".

En tanto, el diario Olé tituló que "U. Católica le ganó a Barcelona y le tiró la presión a Boca". Además, agregó: "La Copa Libertadores ya no le deja margen a Boca. El equipo de Claudio Ubeda quedó obligado a ganar sí o sí el próximo jueves en la Bombonera para clasificarse a los octavos de final".

Por último, añadió: "U. Católica llega fortalecido, con confianza y sabiendo que un empate lo clasificará automáticamente a los octavos. Boca, en cambio, jugará con la obligación sobre los hombros y con la necesidad de responder en una noche límite. La conclusión es simple: Boca depende de Boca. Pero necesita ganar. No hay otro camino".