Prensa brasileña y hazaña de Wanderers ante Flamengo: "Inexplicablemente cruel"

Chile.- La emoción del DT de Wanderers tras histórico título de Copa Libertadores Sub 20 - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 23 Mar. (ATON) -

Los medios de ese país lamentaron la caída del cuadro carioca, bicampeón defensor, ante los caturros en la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Continúan las reacciones tras la hazaña de Santiago Wanderers de vencer al bicampeón Flamengo, mediante lanzamientos penales, para conquistar el título de la Copa Libertadores Sub 20.

La prensa brasileña lamentó la caída del cuadro de Río de Janeiro ante el conjunto caturro. En ese sentido, Mundo Bola publicó que "el fútbol, ​​a veces, es inexplicablemente cruel. Flamengo estuvo a minutos de ganar el tricampeonato Sub 20 de la Conmebol Libertadores este domingo (22), en Quito, pero el título se le escapó de las manos".

"El Rubro-Negro terminó siendo derrotado en una dramática tanda de penales marcada por provocaciones, expulsiones y mucha tensión", añadió el citado medio.

De todas formas, alabó el rendimiento de las figuras del cuadro carioca: "Bajo la atenta mirada de ojeadores del Real Madrid y el Barcelona, ​​jóvenes promesas como Ryan Roberto y el propio Allan Santos demostraron estar listos para mayores desafíos. El segundo puesto duele, pero el legado técnico que estos jóvenes jugadores dejaron en Ecuador es innegable".

En tanto, Globo Esporte sostuvo que "el equipo menos favorito dejó atrás a los favoritos del torneo, Palmeiras, en la semifinal y Flamengo en la gran final".