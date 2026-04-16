Prensa brasileña resaltó a la UC tras derribar a Cruzeiro por la Libertadores

Futbol, Cruzeiro vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. Los jugadores de Universidad Catolica celebran el triunfo contra Cruzeiro tras el partido del grupo D de la Copa Libertadores disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, - Pier Giorgio Giavelli/Photosport

Santiago 16 Abr. (ATON) -

Los medios de ese país criticaron duramente al dueño de casa y valoraron el trabajo realizado por los cruzados en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Universidad Católica logró un triunfazo en Brasil para recuperarse en la fase grupal de Copa Libertadores. El cuadro cruzado derrotó por un agónico 2-1 a Cruzeiro en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y se metió en la pelea del Grupo D del torneo continental.

La prensa brasileña criticó duramente al conjunto dueño de casa, mientras que resaltó lo realizado por el elenco de la franja.

"A Cruzeiro le faltó organización para generar ocasiones de gol con mayor regularidad, y también se defendió mal ante las rápidas transiciones de los visitantes y las jugadas a balón parado", publicó Globo Esporte.

"Cruzeiro tomó la iniciativa y jugó bien en los primeros minutos, pero Universidad Católica se mantuvo agresiva con la posesión. No se limitaron a defender, esperando un error brasileño para contraatacar, sino que aprovecharon las jugadas a balón parado", añadió.

En tanto, el sitio O Tempo Sports sostuvo: "Uno de los problemas de Cruzeiro fue la falta de precisión técnica en los pases y los tiros a puerta, lo que impidió que pusiera en aprietos a Universidad Católica".

"El otro obstáculo fue el propio equipo chileno, que llegó a Mineirão bien posicionado defensivamente, tuvo la inteligencia para superar la presión alta de Cruzeiro y claramente se basó en una estrategia de transición rápida al ataque, lo que impidió una mayor presión por parte de Cruzeiro", sentenció la publicación.