Prensa internacional reacciona ante llegada de Vozinha a Colo Colo

Chile.- ¿Ahora sí? Aseguran que Vozinha será arquero de Colo-Colo - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 25 Jul. (ATON) -

La noticia dada a conocer por el presidente de Blanco y Negro generó impacto.

El viernes, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció que Colo Colo había llegado a acuerdo para contratar a Vozinha, arquero de Cabo Verde y quien fue uno de los mejores porteros del último Mundial.

Y la noticia no sólo impactó en el medio chileno. También hubo reacciones de la prensa internacional.

En Argentina, TyC Sports tituló su nota informativa con Bombazo: tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha atajará en Colo Colo .

MDZ, en tanto, escribió Pase Mundial: Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde, jugará en un grande de Sudamérica .

En Brasil, CNN señaló: Vozinha, la estrella de Cabo Verde, ficha por un gigante sudamericano .El portero, de acuerdo a lo señalado por Mosa, llegará en los próximos días a Chile para realizarse los exámenes médicos, firmar su contrato y ser presentado como nuevo jugador albo.