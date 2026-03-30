Prensa neozelandesa y goleada a la Roja: "Triunfo histórico"

Futbol, Nueva Zelanda vs Chile Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Felipe Loyola, de Chile, se muestra cabizbajo tras encajar el segundo gol durante el partido entre Nueva Zelanda y Chile, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden - Joshua Devenie / www.photosport.cl

Santiago 30 Mar. (ATON) -

Los medios locales celebraron con todo la contundente victoria ante la Selección chilena en Oceanía, por el último amistoso en esta fecha FIFA de marzo.

Mientras en Chile la goleada que sufrió la Roja por 4-1 ante Nueva Zelanda en Oceanía, por el último amistoso en esta fecha FIFA de marzo, fue un verdadero papelón, la prensa local celebró con todo la victoria.

Incluso, los medios hasta calificaron el triunfo sobre el combinado nacional como histórico. Por ejemplo, el New Zeland Herald tituló: "Los All Whites hacen historia con una gran victoria sobre Chile". Además recalcó que "superó con creces sus expectativas más optimista".

"Consiguieron su primera victoria sobre un equipo sudamericano en 20 intentos y lo hicieron con gran estilo, goleando a Chile por 4-1 en Eden Park el lunes por la noche", añadió.

En tanto, el RNZ publicó que "los All Whites derrotaron a Chile, que jugaba con diez hombres, por 4-1, logrando una victoria histórica en su último partido en casa antes del Mundial de Fútbol".

"Una victoria que dará a los aficionados confianza en lo que este grupo puede lograr en la Copa Mundial de Fútbol", agregó.