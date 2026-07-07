La preocupación de Ortiz en Colo Colo tras empatar con Recoleta en Copa Chile

Futbol, Colo Colo vs Deportes Recoleta. Fecha 5, Copa Chile 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Deportes Recoleta disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El técnico del Cacique analizó la igualdad frente al cuadro "textilero" en el estadio Monumental por la penúltima fecha de la fase grupal del certamen. Además, se refirió al tema de refuerzos.

Colo Colo resignó un empate 2 frente a Deportes Recoleta en el estadio Monumental, resultado con el que puso en riesgo el liderato del Grupo E de Copa Chile a una fecha del final.

Tras el cotejo, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, felicitó al conjunto "textilero", elenco que milita en la Primera B del fútbol chileno.

"Antes de responder quiero felicitar al rival. Se lo dije recién al técnico, hay que reconocer cuando el rival juega bien", expresó el DT argentino en diálogo con TNT Sports.

Sobre la igualdad, el estratego de los albos sostuvo: "Conforme no. Volvimos a crear muchas situaciones, no las pudimos concretar y a veces los pequeños detalles nos cuestan caro. La preocupación siempre la tengo, no por el resultado. Siempre hay que corregir, mejorar. Terminamos el semestre en el lugar donde queremos estar a base de trabajo".

Respecto al tema de refuerzos, el trasandino comentó luego en conferencia de prensa: "He hablado con el presidente, él está al tanto del pedido que he hecho para que se sume alguien. Están en pleno trabajo de eso, esperemos que lo podamos contar en esa mini pretemporada que haremos en Colombia. Si digo un nombre, siempre se entorpece la negociación cuando está metido Colo Colo. Esperemos que la gente que tengo que hacerlo, haga el trabajo correcto".

Consultado por la opción de Diego Valdés, quien milita en Vélez Sarsfiled de Argentina, Ortiz expresó: "Ya lo dije antes, todo jugador chileno quiere venir a jugar a Colo Colo. No me sorprende el interés que pueda tener Diego o otro jugador que esté afuera o dentro de nuestra liga. Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en América, pero todo jugador quiere venir a jugar a Colo Colo. Lo quiero y estimo mucho, lo abrazo cada vez que lo veo".