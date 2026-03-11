Presidente del Betis: "No hay una cláusula liberatoria de Pellegrini"

Archivo - Chile.- Pellegrini anticipó duelo ante el Barça y habló de su plan para frenar a Yamal - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 11 Mar. (ATON) -

Ángel Haro se refirió al último contrato que firmó el técnico chileno con el cuadro verdiblanco y descartó una supuesta cláusula que facilite la salida del "Ingeniero" para dirigir a la Roja.

Hace unos días se dio a conocer detalles sobre el último contrato que firmó Manuel Pellegrini en el Betis de España. En el documento hay una cláusula que permitiría al técnico chileno dejar anticipadamente al cuadro verdiblanco si es que se concretara un arribo a la Roja.

Y este miércoles, previo al duelo contra Panathinaikos por los octavos de final de la UEFA Europa League, el presidente del conjunto andaluz, Ángel Haro, descartó la existencia de una cláusula que facilite la salida del "Ingeniero" para dirigir al combinado criollo.

"No es cierto que haya una cláusula liberatoria. Lo que sí hay es una relación muy fluida con Manuel y si alguna vez se diera la circunstancia de que él quisiera no estar en el Betis, pues hablaríamos tranquilamente, pero hace poco hemos tenido la renovación y yo creo que ahora mismo no está eso encima de la mesa", explicó el timonel del elenco heliopolitano.

Además, aprovechó para defender al estratego nacional de las críticas tras sumar tres partidos sin victorias en La Liga española.

"Es normal que cada uno tenga su opinión y que, cuando se pierda, haya dudas. Eso es razonable y el aficionado está en su derecho. Pero a mí no me afectan esos comentarios. Manuel tiene experiencia para saber los momentos de la temporada, él sabe que ahora mismo estamos en un momento crucial, pero yo lo veo bien y con ganas de hacer algo importante", enfatizó Haro.