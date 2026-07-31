Presidente de Boca recriminó a los jugadores tras duelo ante O'Higgins

Futbol, Universidad Catolica vs Boca Juniors. Copa Libertadores 2026. El Presidente de Boca Juniors Roman Riquelme es fotografiado durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Universidad Catolica disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Aun cuando el cuadro xeneize logró imponerse en tiros penales en Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme expresó su molestia por el gol que concedió el equipo y que obligó a la definición desde los doce pasos.

El histórico mediocampista argentino Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, no quedó del todo satisfecho con la actuación del equipo en el triunfo por penales sobre O'Higgins que les dio la clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana.

Lo anterior porque el mandamás del cuadro xeneize se mostró particularmente molesto por el gol recibido anoche en el duelo de vuelta y que obligó a definir desde los doce pasos el boleto a la siguiente ronda.

"Acá voy a salir de mi condición de dirigente, voy a hablar más como jugador, pero sí sé que los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral", partió señalando el timonel del cuadro auriazul.

En esa misma línea, el ex volante trasandino remarcó que "si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Es la realidad".

El directivo del conjunto de la Ribera añadió que "tenemos cosas que mejorar, porque mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado. Nos hicieron un gol de lateral. Si no pasaba eso, Boca pasaba, no iba a los penales. A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas".

Por último, Riquelme afirmó que "cuando entra uno a cabecear, como pasó ayer, es virtud de ellos. Como es virtud de Ayrton Costa la que cabecea abajo del arco. Pero, a veces, es virtud del que tira el centro y su compañero que va en busca de la pelota. Hay cosas que no se pueden marcar, pero un lateral yo creo que sí".