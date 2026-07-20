Presidente de Conmebol anticipó Mundial 2030 con 64 países

Archivo - Santiago 26 de abril 2017 El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, durante el 67 Congreso Ordinario organizado por la Confederacion Sudamericana de Futbol CONMEBOL. Ramon Monroy/Photosport - RAMON MONROY/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Jul. (ATON) -

Alejandro Domínguez anunció en redes sociales que la próxima cita planetaria tendrá más participantes. Eso sí, la FIFA no lo ha oficializado.

Terminó el Mundial 2026, con España campeón tras derrotar a Argentina en la final, y ya algunas miradas apuntan a la cita planetaria de 2030.

Uno de ellos es el Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien anticipó que la siguiente edición de la Copa del Mundo se disputará con 64 selecciones, una ampliación histórica respecto de los 48 equipos que participaron en el reciente torneo en Norteamérica.

"El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", publicó el timonel en sus redes sociales.

Pese al anuncio del directivo de la Conmebol, la FIFA todavía no ha oficializado el aumento de cantidad de participantes en la próxima cita planetaria.

Consignar que el Mundial 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como conmemoración de los 100 años del evento.