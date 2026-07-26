Presidente de Olimpia despejó dudas respecto al fichaje de Esteban Matus

Futbol, Audax Italiano vs Everton Fecha 28, Liga de primera 2025. El jugador de Audax Italiano Esteban Matus, centro, celebra un gol contra Everton durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Bicentenario de La Florida de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

Rodrigo Nogués descartó complicaciones para la contratación del lateral izquierdo de Audax Italiano, junto con revelar que quedaron maravillados con su desempeño cuando lo enfrentaron por Copa Sudamericana.

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, salió al paso de los rumores en torno a eventuales complicaciones para el fichaje de Esteban Matus, lateral izquierdo de Audax Italiano.

En diálogo con el programa Fútbol a lo Grande, el mandamás del conjunto paraguayo remarcó que "tenemos una negociación muy avanzada con Esteban Matus, pero mientras no esté firmado, no está confirmado".

En la conversación, el dirigente reveló que el chileno los deslumbró en los duelos que animaron ante el cuadro itálico en la presente Copa Sudamericana.

"Después del primer partido que jugamos con Audax, todos nos quedamos asombrados. Nos preguntamos: '¿quién es este chico?'", sostuvo el timonel del combinado guaraní.

Asimismo, Nogués apuntó que "'Vita' (Pablo Sánchez, entrenador del equipo), nos dijo que lo hizo debutar. Su situación está encaminada. Si logramos cerrar será por 4 años. Solo falta la firma y unos detalles por definir".

Es importante mencionar que pese a su inminente venta, Matus fue incluido en la titularidad de los audinos para el encuentro de esta tarde con Universidad de Chile.