Presidente de Talleres le dio un golpe a Colo Colo por Barticciotto y Catalán

Chile.- Presidente de Talleres a Colo Colo:"Catalán sólo sale por 2 millones de dólares"

Santiago 18 Nov. (ATON) -

Andrés Fassi, presidente de "La T", enfrió la opción de que los dos jugadores lleguen al conjunto albo al explicar la situación de ambos futbolistas.

Aunque faltan tres fechas para que termine el Campeonato Nacional 2025, Colo Colo ya piensa en la siguiente temporada del fútbol chileno.

En ese sentido, ya hay nombres que comienzan a surgir como posibles primeros refuerzos, donde Bruno Barticciotto y Matías Catalán, quienes pertenecen a Talleres de Córdoba, serían del interés del Cacique.

"Catalán tiene contrato vigente por un año más; Talleres quiere extender su contrato. Barticciotto está en Santos de México y tiene opción de compra, que vence ahora en diciembre de 2025. A Talleres le interesa para el próximo año, veremos qué define el equipo mexicano", expresó el timonel en conversación con radio ADN.

Consignar que Barticciotto no continuará en el Santos Laguna de México, debido a que el cuadro azteca no está dispuesto a pagar la cláusula de 2,8 millones de dólares.

En tanto, Catalán viene saliendo de una rotura de ligamentos en la rodilla, lesión que lo dejó fuera del equipo durante gran parte de la temporada. Ya recuperado, el jugador ha sido titular en diez partidos consecutivos.