La primera entrevista de Felipe Loyola como nuevo fichaje del Pisa de Italia

Santiago 23 Ene. (ATON) -

Tras ser oficializado en el cuadro de la Toscana, el futbolista chileno concedió su primera entrevista en su nuevo club, donde valoró su salto al fútbol europeo y recordó sus pasos por Colo Colo, Fernández Vial y Huachipato.

Felipe Loyola ya vive en Italia su primera experiencia en el fútbol europeo, pues el volante chileno fue oficializado como nuevo refuerzo del Pisa, elenco de la Serie A.

El seleccionado nacional dio su primera entrevista a los canales oficiales del club, donde valoró su salto al Viejo Continente y recordó sus pasos por Colo Colo, Fernández Vial y Huachipato.

"Estoy muy contento por llegar a Pisa. Va a ser mi primer paso por Europa, lo recibo con muchas ganas y vengo a entregar todo mi fútbol. Jugar en la Serie A es un paso muy importante, se enfrentan los mejores equipos de Italia, que compiten en Champions y Europa League. Es un paso muy importante para mí, siento que lo puedo hacer muy bien y estoy muy contento", expresó.

Sobre su cualidades, sostuvo: "Mis características como jugador es darlo todo siempre, no dar ninguna pelota por perdida, entregarme 100% dentro de la cancha, con garra, con pasión. Y también me considero un jugador bueno físicamente y técnicamente. Vivir el fútbol de esa manera, yo creo que es lo que me ha llevado a ir creciendo cada vez más como jugador. El deseo, el hambre. Y eso es demostrarlo partido a partido. Esa es la definición para mí de un jugador con garra".

Además, realizó un repaso sobre su carrera en el fútbol chileno: "Empecé en Colo Colo. Luego tuve un paso por Fernández Vial, un club de tercera división en Chile. Ascendimos a Serie B y me fue muy bien. Me voy a primera división, a Huachipato, donde salimos campeones de la liga chilena en el primer año y ahí debuto por mi selección nacional. Luego jugamos Copa Libertadores contra Estudiantes, Gremio. Ganamos en Brasil, ganamos en Argentina. También nos fue muy bien como equipo y ahí me compra Independiente de Argentina, donde estuve un año y medio y fue un paso hermoso. Me fui muy contento del club".

"Este es un nuevo desafío que afronto hoy en día a mis 25 años, siento que estoy muy preparado para venir acá y hacerlo muy bien", agregó.

Por último, le envió un mensaje a los hinchas del Pisa en su lucha por no descender a la Serie B: "Decirle a los aficionados que nos acompañen, que el equipo lo va a dar todo. Mis compañeros me han recibido de muy buena forma y creo que eso es fundamental para afrontar la posición en la que estamos ahora. Todos juntos lo podemos sacar adelante jugando de local o de visita. Tengo mucha confianza".

Consignar que el Pisa enfrentará este viernes, a las 16:45 horas, al Inter de Milán por la fecha 22 de la Serie A, donde Loyola podría ser citado.