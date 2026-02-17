"La Primera B es más intensa que la Primera División"

Futbol, Santiago Wanderers vs Deportes Concepcion. Fecha 27, campeonato ascenso 2025. El jugador de Santiago Wanderers, Joaquin Pereyra, celebra su gol contra Deportes Concepcion durante el partido de primera division B realizado en el estadio Lucio - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Feb. (ATON) -

El volante uruguayo Joaquín Pereyra, flamante refuerzo de Deportes Iquique, comenzó a palpitar el inicio del torneo del ascenso del fútbol chileno, que arrancará este fin de semana.

La Primera B del fútbol chileno arrancará este fin de semana, donde clubes como Unión Española, Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Iquique, entre otros, buscarán el anhelado ascenso a la Primera División.

Uno que comenzó a palpitar el inicio del certamen fue Joaquín Pereyra, refuerzo de los Dragones Celestes, quien incluso aseguró que el torneo no tiene nada que envidiarle a la Liga de Primera.

"Los últimos años se ha caracterizado el campeonato por ser atractivo y ojalá que este año sea igual. Justo también está Unión Española, que bajó después de mucho tiempo; los equipos que vienen compitiendo desde hace tiempo y también Iquique, que todos saben que es una plaza fuerte", expresó el volante uruguayo en conversación con radio ADN.

"Son ocho o nueve equipos que, en nombre, son importantes; todos llevan muchísima gente. Entonces, creo que va a ser muy competitivo, como ha pasado en los últimos años, con definiciones infartantes. Ojalá este año no sea la excepción", añadió el charrúa.

Consultado por las claves del torneo de ascenso, el ex Santiago Wanderers comentó: "El equipo que se hace fuerte de local es el que tiene las grandes chances de llevarse el campeonato. Es más intenso que el de Primera División; en Primera hay más calidad y, si cometes un error, no te perdona, pero en la B se juega con más intensidad".

Por último, sobre su decisión de arribar a Deportes Iquique, sostuvo: "Me mostraron confianza y mucho interés. Cuando te llama un entrenador y te cuenta las ganas de contar con uno, se hace más fácil la decisión. Tenía otras ofertas, pero no me convencían".