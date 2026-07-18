La probable salida de Toselli complica a la U

Futbol, Independiente vs Universidad de Chile. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. El jugador de Universidad de Chile Cristopher Toselli es fotografiado durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El portero no ha sumado minutos esta temporada

La eventual salida del arquero Cristopher Toselli complicaría en demasía a la Universidad de Chile de cara al mercado de fichajes para el segundo semestre.

El guardameta, que no ha jugado minuto alguno este año, pese a que la U ha tomado parte de cuatro competencias, según variadas informaciones, maneja la opción de partir a tres clubes para la segunda mitad de año, dando incluso como una de ellas a Magallanes, que milita en el torneo del Ascenso.

De concretarse la salida del golero de 38 años, el equipo que adiestra Fernando Gago se vería complicado respecto de su mercado de fichajes, donde ya llegaron el extremo argentino Gonzalo Reyna y el defensa uruguayo Valentín Gauthier, porque sólo les va quedando, conforme a reglamento, una sola contratación.

Con la salida de Ignacio Sáez a Deportes La Serena, y esta probabilidad de Toselli, los universitarios se quedarían únicamente con Gabriel Castellón y José Alburquerque de 18 años, lo que pondría en la interrogante a la directiva de Azul-Azul de seguir sólo con ellos y seguir buscando su último fichaje en otro puesto, o en contrapartida desechar esa decisión e ir por un arquero para no despotenciarse en la portería.

Al menos tiempo aún tienen para tomar una determinación en la dirigencia, ya que el libro de pases cierra el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, previo al inicio de la fecha 19 del Campeonato Nacional.