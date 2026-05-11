La programación de la 12° fecha del Campeonato Nacional 2026

Futbol, Audax Italiano vs Universidad Catolica. Fecha 9, Liga de Primera 2026. La pelota es fotografiada antes del partido de la Liga de Primera realizado en el estadio Bicentenario La Florida de Santiago, Chile. 11/04/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 May. (ATON) -

Este fin de semana se reanudará la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno, luego de un mini receso por la disputa de la Copa de la Liga.

Después de unas semanas de receso por el desarrollo de la Copa de la Liga, la acción por el Campeonato Nacional 2026 se reanudará este fin de semana con la 12° fecha.

Todo arrancará el viernes con dos partidos a las 20:00 horas: Palestino recibirá a Deportes La Serena en el estadio Santa Laura y Coquimbo Unido hará lo propio ante Audax Italiano en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En tanto, el sábado resalta la visita de Universidad Católica al sorprendente Deportes Limache, a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

Por su lado, el domingo Universidad de Chile visitará a Cobresal a las 15:00 en El Salvador, mientras que el líder Colo Colo recibirá a Ñublense a las 17:30 en el Monumental.

Esta es la programación completa de la 12° fecha del Campeonato Nacional 2026:

VIERNES 15 DE MAYO

20:00 horas, Palestino vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.20:00 horas, Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

SÁBADO 16 DE MAYO

17:30 horas, O'Higgins vs. Universidad de Concepción, estadio El Teniente.20:00 horas, Deportes Limache vs. Universidad Católica, estadio Lucio Fariña.

DOMINGO 17 DE MAYO

12:30 horas, Huachipato vs. Unión La Calera, estadio Huachipato.15:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.17:30 horas, Colo Colo vs. Ñublense, estadio Monumental.20:00 horas, Deportes Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa Rebolledo.