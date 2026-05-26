La programación de la 14° fecha del Campeonato Nacional 2026

Archivo - Chile.- La programación de la cuarta fecha de la Copa de la Liga - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 May. (ATON) -

Entre este viernes 29 y el domingo 31 de mayo se desarrollará la penúltima jornada de la primera rueda de la Liga de Primera.

Se acerca el fin de la primera rueda del Campeonato Nacional y este fin de semana se disputará la 14° fecha del certamen de Primera División.

Todo arrancará este viernes, cuando Cobresal reciba a Ñublense a las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, mientras que el mismo día, pero a las 20:30 horas, Universidad de Concepción se medirá con Unión La Calera en el Ester Roa.

En tantp, el sábado el líder Colo Colo visitará a Deportes La Serena a las 15:00 en La Portada, mientras que Universidad de Chile recibirá a las 17:30, en el Estadio Nacional, a un Deportes Concepción comprometido en la parte baja.

Por su lado, el domingo resalta la visita de Universidad Católica al escolta de la Liga, Huachipato, a las 15:00 en Talcahuano.

Esta es la programación completa de la 14° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 29 DE MAYO

18:00 horas, Cobresal vs. Ñublense, estadio El Cobre.20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Unión La Calera, estadio Ester Roa.

SÁBADO 30 DE MAYO

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.17:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Concepción, Estadio Nacional.

DOMINGO 31 DE MAYO

12:30 horas, Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, estadio Lucio Fariña.15:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio Huachipato.17:30 horas, O'Higgins vs. Everton, estadio El Teniente.20:00 horas, Palestino vs. Audax Italiano, estadio Municipal de La Cisterna.