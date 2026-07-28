La programación de la 16° fecha del Campeonato Nacional 2026

Archivo - Chile.- Acusan que 43% de los jugadores extranjeros no tienen visa de trabajo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Jul. (ATON) -

Entre este viernes 31 de julio y el domingo 1 de agosto se desarrollará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

La acción por la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 no se detiene y desde este fin de semana se disputará la 16° fecha.

Todo arrancará el viernes 31 de julio con el partido entre Universidad de Concepción y Audax Italiano, a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

En tanto, el sábado 1 de agosto destaca la visita del líder Colo Colo a Everton, a las 15:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Por su lado, el domingo 2 de agosto Universidad Católica visitará a Deportes Concepción, a las 12:30 en el Ester Roa, mientras que la jornada la cerrará Universidad de Chile, cuando reciba a Huachipato a las 17:30 en el Estadio Nacional.

Esta es la programación completa de la 16° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 31 DE JULIO

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. Audax Italiano, estadio Ester Roa.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

12:30 horas, Cobresal vs. Unión La Calera, estadio El Cobre.15:00 horas, Everton vs. Colo Colo, estadio Sausalito.17:30 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.20:00 horas, Deportes Limache vs. Ñublense, estadio Lucio Fariña.

DOMINGO 2 DE AGOSTO

12:30 horas, Deportes Concepción vs. Universidad Católica, estadio Ester Roa.15:00 horas, Deportes La Serena vs. O'Higgins, estadio La Portada.17:30 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, Estadio Nacional.