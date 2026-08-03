La programación de la 18° fecha del Campeonato Nacional 2026

Archivo - Chile.- La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT - Archivo
Santiago 3 Ago. (ATON) -
Entre este vienres 7 y el lunes 10 de agosto se desarrollará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.
La acción por el Campeonato Nacional 2026 no se detiene y desde el fin de semana se desarrollará la 18° fecha del certamen de Primera División del fútbol chileno.
Todo arrancará este viernes 7 de agosto, cuando Universidad Católica reciba a Cobresal a las 20:30 horas en el Claro Arena.
En tanto, el sábado se disputarán dos partidos, mientras que el domingo resalta la visita de Colo Colo a Unión La Calera a las 17:30 en el Nicolás Chahuán, mientras que a las 20:00 Universidad de Chile recibirá a Palestino en el Estadio Nacional.
Por su lado, la jornada se cerrará el lunes 10 de agosto con el duelo entre Audax Italiano y Ñublense, a las 20:00 en el estadio Bicentenario de La Florida.
Esta es la programación completa de la 18° fecha del Campeonato Nacional:
VIERNES 7 DE AGOSTO
20:30 horas, Universidad Católica vs. Cobresal, Claro Arena.
SÁBADO 8 DE AGOSTO
15:00 horas, Huachipato vs. Everton, estadio Huachipato.17:30 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
DOMINGO 9 DE AGOSTO
12:30 horas, Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción, estadio Ester Roa.15:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Limache, estadio El Teniente.17:30 horas, Unión La Calera vs. Colo Colo, estadio Nicolás Chahuán.20:00 horas Universidad de Chile vs. Palestino, Estadio Nacional.
LUNES 10 DE AGOSTO
20:00 horas, Audax Italiano vs. Ñublense, estadio Bicentenario de La Florida.