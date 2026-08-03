La programación de la 18° fecha del Campeonato Nacional 2026

Archivo - Chile.- La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Ago. (ATON) -

Entre este vienres 7 y el lunes 10 de agosto se desarrollará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

La acción por el Campeonato Nacional 2026 no se detiene y desde el fin de semana se desarrollará la 18° fecha del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará este viernes 7 de agosto, cuando Universidad Católica reciba a Cobresal a las 20:30 horas en el Claro Arena.

En tanto, el sábado se disputarán dos partidos, mientras que el domingo resalta la visita de Colo Colo a Unión La Calera a las 17:30 en el Nicolás Chahuán, mientras que a las 20:00 Universidad de Chile recibirá a Palestino en el Estadio Nacional.

Por su lado, la jornada se cerrará el lunes 10 de agosto con el duelo entre Audax Italiano y Ñublense, a las 20:00 en el estadio Bicentenario de La Florida.

Esta es la programación completa de la 18° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 7 DE AGOSTO

20:30 horas, Universidad Católica vs. Cobresal, Claro Arena.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

15:00 horas, Huachipato vs. Everton, estadio Huachipato.17:30 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

DOMINGO 9 DE AGOSTO

12:30 horas, Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción, estadio Ester Roa.15:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Limache, estadio El Teniente.17:30 horas, Unión La Calera vs. Colo Colo, estadio Nicolás Chahuán.20:00 horas Universidad de Chile vs. Palestino, Estadio Nacional.

LUNES 10 DE AGOSTO

20:00 horas, Audax Italiano vs. Ñublense, estadio Bicentenario de La Florida.