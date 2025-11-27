La programación de la 29° fecha del Campeonato Nacional 2025

Archivo - Chile.- La programación de la 28° fecha del Campeonato Nacional 2025 - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Nov. (ATON) -

Desde este viernes 28 de noviembre al martes 2 de diciembre se desarrollará la penúltima jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

El Campeonato Nacional 2025 vive sus últimos momentos y desde este fin de semana se disputará la 29° y penúltima fecha de la competencia.

Todo arrancará este viernes, cuando Cobresal y Colo Colo se enfrenten a las 18:30 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, en una especie de "final" por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

En tanto, el sábado resalta la visita de Universidad Católica a Huachipato a las 12:00 horas en el sur, mientras que el domingo se disputarán partidos en simultáneo en la lucha por el descenso.

La fecha se cerrará el martes con el cotejo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, duelo donde los azules buscarán poner fin a la histórica racha de los "piratas" y evitar que el conjunto nortino supere un récord que ostenta el "Ballet Azul".

Esta es la programación completa de la 29° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

18:30 horas, Cobresal vs. Colo Colo, estadio El Cobre.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

12:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio Huachipato.18:00 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

18:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes Limache, estadio Nicolás Chahuán.18:00 horas, Everton vs. Deportes Iquique, estadio Sausalito.18:00 horas, Unión Española vs. O'Higgins, estadio Santa Laura.

LUNES 1 DE DICIEMBRE

20:00 horas, Audax Italiano vs. Ñublense, estadio Bicentenario de La Florida.

MARTES 2 DE DICIEMBRE

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido, Estadio Nacional.