La programación de Alejandro Tabilo para su debut en el Masters 1000 de Miami

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile regresa la bola en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Mar. (ATON) -

El tenista chileno enfrentará este jueves al argentino Francisco Comesaña, por la primera ronda del prestigioso torneo estadounidense.

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) tendrá este jueves su debut en el cuadro principal del prestigioso Masters 1000 de Miami.

El tenista chileno enfrentará al argentino Francisco Comesaña (82°), en un partido que fue programado en el cuarto turno del segundo estadio, por lo que debería comenzar cerca de las 17:00 horas.

"Jano" y el trasandino se han enfrentado en solo una ocasión, en el 2023 y por los cuartos de final del Challenger de Florianópolis, donde el nacional se impuso por parciales de 4-6, 6-3 y 7-5.

En caso de vencer, el zurdo nacido en Canadá enfrentará en la segunda ronda al ruso Andre Rublev, 16 del mundo y 15° cabeza de serie del torneo.

En tanto, Tomás Barrios (119°), el otro chileno en el main draw tras superar la qualy, tendrá su estreno el viernes ante el francés Arthur Cazaux (73°).