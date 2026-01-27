Chile.- La programación del arranque del Campeonato Nacional 2026

Futbol, Universidad Catolica vs Deportes Limache. Fecha 8, Liga de Primera 2025. La pelota es fotografiada durante un partido de la liga de Primera realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 19/04/2025 Andres Pina/Photosport Football, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Entre este viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero se disputará la primera fecha del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Terminó la espera. Este fin de semana comienza la acción del Campeonato Nacional 2026, donde Coquimbo Unido iniciará la defensa de su título, mientras que Universidad de Concepción y Deportes Concepción harán su retorno a la Primera División del fútbol chileno.

T>odo arrancará este viernes 30 de enero, con el partido donde Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, para el sábado destaca la visita de Colo Colo a Deportes Limache a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Para el domingo resalta la visita de Universidad Católica a Deportes La Serena en La Portada a las 18:00 horas, mientras que la fecha se cerrará el lunes con el encuentro entre Everton y Unión La Calera a las 20:00 en el estadio Sausalito.

Esta es la programación completa de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026:

VIERNES 30 DE ENERO

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

SÁBADO 31 DE ENERO

12:00 horas, Deportes Limache vs. Colo Colo, estadio Elías Figueroa.18:00 horas, Cobresal vs. Huachipato, estadio El Cobre.20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, estadio Ester Roa Rebolledo.

DOMINGO 1 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes Concepción vs. O'Higgins, estadio Ester Roa Rebolledo.18:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica, estadio La Portada.20:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.

LUNES 2 DE FEBRERO

20:00 horas, Everton vs. Unión La Calera, estadio Sausalito.