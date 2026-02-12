La programación de Barrios para desafiar al 22 del mundo en Buenos Aires

Tenis, Tomas Barrios vs Thiago Seyboth ATP 250 Buenos Aires 2026. El tenista chileno Tomas Barrios es fotografiado contra Thiago Seyboth de Brasil durante el ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. 10/02/2026 Mariano Garcia/ UNAR via Photosport Tennis, - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

Santiago 12 Feb. (ATON) -

El chillanejo buscará sumarse a su compatriota Alejandro Tabilo en los cuartos de final, cuando este jueves enfrente al italiano Luciano Darderi, segundo cabeza de serie del certamen.

Continúa la acción de los chilenos en el ATP 250 de Buenos Aires. Después de que Alejandro Tabilo (71°) diera el batacazo al eliminar al campeón defensor, este jueves Tomás Barrios (114° del mundo) vuelve a la pista.

El chillanejo tendrá un duro desafío en esta jornada al enfrentar al italiano Luciano Darderi (22°), segundo cabeza de serie del certamen.

El partido fue programado para el primer turno de hoy en el Court Central Guillermo Vilas, por lo que comenzará a las 13:00 horas.

Este será el segundo cotejo entre ambos, pues antes se midieron en 2024, por la primera ronda del ATP 250 de Córdoba, con victoria para "Luli".

El nacional viene de debutar con triunfo tras el retiro del brasileño Thiago Seyboth Wild, en un duelo donde el criollo salvó tres match points. En tanto, Darderi hará su debut, debido a que en primera ronda quedó libre por su condición de segundo sembrado.