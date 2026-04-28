La programación de la cuarta fecha de la Copa de la Liga

Chile.- La programación de la décima fecha del Campeonato Nacional 2026 - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Este fin de semana se reanudará la acción por la nueva competencia del fútbol chileno para esta temporada.

El Campeonato Nacional 2026 entrará en un receso, debido a que desde este fin de semana se reanudará la acción por la Copa de la Liga, con la disputa de su cuarta fecha.

Todo arrancará este sábado 2 de mayo, con el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera a las 12:30 horas en el estadio Bicentenario La Florida.

En tanto, ese mismo día destaca la visita de Universidad de Chile a Deportes La Serena a las 15:00 en el estadio La Portada.

Por su lado, el domingo resalta el cotejo donde Universidad Católica enfrentará a Universidad de Concepción a las 12:30 en el Ester Roa Rebolledo.

Consignar que Colo Colo y Coquimbo Unido no jugarán durante este fin de semana por esta competición, debido a que se pondrán al día por el Campeonato Nacional, el domingo en el estadio Monumental.

Esta es la programación completa de la cuarta fecha de la Copa de la Liga:

SÁBADO 2 DE MAYO

12:30 horas, Audax Italiano vs. Unión La Calera, estadio Bicentenario de La Florida.15:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, estadio La Portada.15:00 horas, Everton vs. Palestino, estadio Sausalito.20:00 horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

DOMINGO 3 DE MAYO

12:30 horas, Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, estadio Ester Roa.20:00 horas, Deportes Limache vs. O'Higgins, estadio Lucio Fariña.

LUNES 4 DE MAYO

20:30 horas, Deportes Concepción vs. Huachipato, estadio Ester Roa.

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

20:00 horas, Coquimbo Unido vs. Colo Colo, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.