La programación de la décima fecha del Campeonato Nacional 2026

Futbol, Santiago Wanderers vs Deportes Santa Cruz Fecha 3, Liga de Ascenso 2026 Partido de la Liga de Ascenso entre Santiago Wanderers y Deportes Santa Cruz disputado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 9/03/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 13 Abr. (ATON) -

Entre este viernes 17 y el lunes 20 de abril se desarrollará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Este lunes se cierra la novena fecha del Campeonato Nacional, pero la acción continuará el fin de semana con el desarrollo de la décima jornada.

Todo arrancará este viernes, cuando Deportes Limache enfrente a Universidad de Concepción a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

En tanto, el sábado resalta la visita de Universidad de Chile a Everton a las 17:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Por su lado, el domingo Colo Colo volverá a disputar un partido tras el receso de la fecha pasada, cuando reciba a Palestino a las 18:30 en el Monumental.

Por último, Universidad Católica será la encargada de cerrar la jornada el lunes, cuando reciba a Unión La Calera a las 20:00 horas en el Claro Arena.

Esta es la programación completa de la décima fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 17 DE ABRIL

20:00 horas, Deportes Limache vs. Universidad de Concepción, estadio Lucio Fariña.

SÁBADO 18 DE ABRIL

17:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.20:00 horas, Deportes Concepción vs. Deportes La Serena, estadio Ester Roa Rebolledo.

DOMINGO 19 DE ABRIL

12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Ñublense, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.15:30 horas, Cobresal vs. O'Higgins, estadio El Cobre.18:30 horas, Colo Colo vs. Palestino, estadio Monumental.20:45 horas, Huachipato vs. Audax Italiano, estadio Huachipato.

LUNES 6 DE ABRIL

20:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Claro Arena.