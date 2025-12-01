La programación de la final de la liguilla de ascenso de la Primera B

Futbol, Cobreloa vs San Marcos de Arica Liguilla de asceso 2025. Los jugadores de Cobreloa, celebran tras ganar el partido ante San Marcos de Arica por partido Liguilla Ascenso Caixun realizado en el estadio Zorro del Desierto Calama, - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Dic. (ATON) -

Cobreloa y Deportes Concepción lucharán en partidos de ida y vuelta por el segundo cupo a la Primera División del fútbol chileno.

El domingo se definieron los finalistas de la liguilla del ascenso de la Primera B. Cobreloa y Deportes Concepción lucharán por el segundo cupo a la Primera División del fútbol chileno.

Los loínos dieron vuelta la llave ante San Marcos de Arica al golear por 3-0, mientras que los penquistas dejaron en el camino a Deportes Copiapó, subcampeón de la categoría.

La ida de la final se disputará este miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. En tanto, la vuelta se desarrollará el domingo 7 de diciembre, a las 201:15 en el Zorros del Desierto.

Esta es la programación:

IDA - MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

20:00 horas, Deportes Concepción vs. Cobreloa, estadio Ester Roa Rebolledo.

VUELTA - DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

20:15 horas, Cobreloa vs. Deportes Concepción, estadio Zorros del Desierto.