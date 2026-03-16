La programación de Garin, Barrios y Jarry en la qualy del Masters 1000 de Miami

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Crisitan Garin de Chile regresa la bola en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 16 Mar. (ATON) -

Los tres chilenos se estrenarán este lunes en la etapa previa del prestigioso torneo estadounidense, donde ya está asegurado en el cuadro principal el nacional Alejandro Tabilo.

Terminó el Masters 1000 de Indian Wells y desde esta semana se disputará el Masters 1000 de Miami, donde la qualy comenzará este lunes y tendrá a tres chilenos en acción, con Cristian Garin (95° del ranking ATP), Tomás Barrios (119°) y Nicolás Jarry (152°).

Los tenistas nacionales ya tienen rivales y programación para sus estrenos en la fase previa del torneo que se desarrolla en Florida.

El primero en salir a la cancha será "Gago", quinto cabeza de serie de las clasificaciones y quien ingresó gracias a una invitación. El nacido en Arica enfrentará al canadiense Liam Draxl (147°), cerca de las 14:30 horas de Chile.

En tanto, el chillanejo es el 18° sembrado y enfrentará al prometedor jugador local estadounidense Nishesh Basavareddy (198°), pasadas las 17:30 horas.

Por su lado, "Nico" se medirá frente al italiano Mattia Bellucci (94°), séptimo cabeza de serie, que viene de ser finalista en el Challenger 175 de Punta Cana. El duelo se disputará no antes de las 19:00 horas.

Consignar que los chilenos deben ganar dos partidos para meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami, donde ya está asegurado su compatriota Alejandro Tabilo (41°).