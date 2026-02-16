La programación de Garin y Tabilo para sus estrenos en el ATP 500 de Río

Archivo - Santiago11 Marzo 2021 El tenista Cristian Garin se enfrenta al tenista Alejandro Tabilo, ambos de nacionalidad chilena, durante el ATP de Santiago realizado en San Carlos de Apoquindo. Javier Salvo/ Photosport - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Feb. (ATON) -

Este lunes arranca la acción del cuadro principal del prestigioso torneo brasileño y con los dos chilenos en cancha.

Tras Buenos Aires, continúa la gira sudamericana sobre superficie de arcilla y esta semana arranca el cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil, donde habrá tres chilenos presentes: Alejandro Tabilo (68° del mundo), Cristian Garin (88°) y Tomás Barrios (107°).

Tabilo y Garin ya tienen programación y se estrenarán en el torneo carioca este lunes. El primero en salir a la cancha será "Gago", quien debutará en el primer turno de la Quadra 1, a las 16:30 horas.

El nacido en Arica enfrentará al argentino Thiago Agustín Tirante (92°), en el que será el primer choque entre ambos en el circuito.

Después de ese partido, en esa misma cancha, será el turno de Tabilo, quien se medirá, también por primera vez en el tour, al estadounidense Emilio Nava (81°).

Por su lado, Barrios se estrenará el martes, en horario por confirmar, contra el italiano Matteo Berrettini (58°), ex seis del planeta.

Consignar que el chillanejo no pudo superar el domingo la qualy del certamen tras caer ante el croata Dino Prizmic (125°), pero tuvo suerte e ingresó al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado en las clasificaciones).