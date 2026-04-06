La programación de la novena fecha del Campeonato Nacional 2026

Futbol, Deportes Limache vs Huachipato. Fecha 5, Liga de Primera 2026. La pelota es fotografiada durante el partido de primera division entre Deportes Limache y Huachipato disputado en el estadio Lucio Farina de Quillota, Chile. 28/02/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Abr. (ATON) -

Desde este viernes 10 de abril se disputará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Si bien este lunes se cerrará la octava fecha del Campeonato Nacional, ya se conoce la programación de la novena jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará el viernes 10 de abril con el partido entre O'Higgins y Huachipato, a las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

En tanto, el sábado destaca el cotejo donde Audax Italiano se medirá con Universidad Católica, a las 17:30 horas en el Bicentenario La Florida.

Por su lado, el domingo resalta la visita de Universidad de Chile a Ñublense, a las 17:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Respecto al duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido, en el estadio Monumental, fue programado para el próximo 3 de mayo.

Esta es la programación completa de la novena fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 10 DE ABRIL

20:00 horas, O'Higgins vs. Huachipato, estadio El Teniente.

SÁBADO 11 DE ABRIL

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Everton, estadio La Portada.17:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio Bicentenario La Florida.20:00 horas, Palestino vs. Deportes Limache, estadio Municipal La Cisterna.

DOMINGO 12 DE ABRIL

17:30 horas, Ñublense vs. Universidad de Chile, estadio Nelson Oyarzún.20:00 horas, Universidad de Concepción vs. Cobresal, estadio Ester Roa.

LUNES 13 DE ABRIL

20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes Concepción, estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 3 DE MAYO

17:30 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.