La programación de la primera fecha de la Copa de la Liga 2026

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 1, campeonato nacional 2026. Detalle de balon de futbol durante el partido de primera division entre Deportes Limache y Colo Colo realizado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 31/01/2026 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 16 Mar. (ATON) -

Desde este viernes 20 al lunes 23 de marzo arrancará la nueva competencia del fútbol chileno, que entregará un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

El Campeonato Nacional 2026 tendrá una pausa, pues desde este fin de semana arrancará la Copa de la Liga, la nueva competición del fútbol chileno y en la que participarán exclusivamente los 16 equipos de Primera División.

Todo arrancará el viernes con el partido donde Universidad de Chile recibirá a Deportes La Serena a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, el sábado resalta al cotejo donde Colo Colo se enfrentará con Coquimbo Unido a las 18:00 en el estadio Monumental.

Por su lado, el domingo Universidad Católica recibirá a Universidad de Concepción a las 18:00 en el Claro Arena, mientras que todo se cerrará el lunes con el encuentro entre Palestino y Everton a las 20:30 en el Municipal de La Cisterna.

Consignar que el ganador de la Copa de la Liga conseguirá el cupo Chile 3 para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Esta es la programación completa del inicio de esta competencia:

VIERNES 20 DE MARZO

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, Estadio Nacional.20:30 horas, Unión La Calera vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 21 DE MARZO

12:00 horas, Huachipato vs. Deportes Concepción, estadio Huachipato.18:00 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.20:30 horas, Cobresal vs. Ñublense, estadio El Cobre.

DOMINGO 22 DE MARZO

18:00 horas, Universidad Católica vs. Universidad de Concepción, Claro Arena.20:30 horas, O'Higgins vs. Deportes Limache, estadio El Teniente.

LUNES 23 DE MARZO

20:30 horas, Palestino vs. Everton, estadio Municipal de La Cisterna.