La programación de la quinta fecha de la Copa Chile 2026

Archivo - Chile.- La programación de la tercera fecha de la Copa Chile 2026 - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Jul. (ATON) -

Entre este sábado 4 y el lunes 6 de julio se disputará la penúltima jornada de la fase grupal de la competencia que reúne a clubes de Primera División y Primera B del fútbol chileno.

La fase grupal de la Copa Chile 2026 ya entra en su recta final, pues este fin de semana se disputará la quinta y penúltima fecha.

Todo arrancará el sábado con cinco partidos, donde destaca el cotejo donde Universidad Católica recibirá a Deportes Copiapó a las 20:30 horas en el Claro Arena.

En tanto, el domingo resalta la visita de Universidad de Chile a Santiago Wanderers a las 12:30 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La jornada se cerrará el lunes con el cotejo donde Colo Colo recibirá a Deportes Recoleta a las 19:30 horas en el estadio Monumental.

Esta es la programación completa de la quinta fecha de la Copa Chile 2026:

SÁBADO 4 DE JULIO

15:00 horas, Unión San Felipe vs. Unión La Calera, estadio Municipal de San Felipe.15:00 horas, Magallanes vs. Palestino, estadio Municipal de San Bernardo.16:00 horas, San Luis vs. Everton, estadio Lucio Fariña.18:00 horas, Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, estadio Tierra de Campeones.20:30 horas, Universidad Católica vs. Deportes Copiapó, Claro Arena.

DOMINGO 5 DE JULIO

12:30 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, estadio Elías Figueroa.12:30 horas, Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta, estadio La Portada.15:00 horas, Cobresal vs. Cobreloa, estadio El Cobre.15:00 horas, Deportes Puerto Montt vs. Huachipato, estadio Chinquihue.15:00 horas, Universidad de Concepción vs. Rangers, estadio Federico Schwager.15:00 horas, Ñublense vs. Curicó Unido, estadio Nelson Oyarzún.16:00 horas, Deportes Santa Cruz vs. Audax Italiano, estadio Joaquín Muñoz.17:30 horas, Unión Española vs. O'Higgins, estadio Santa Laura.20:00 horas, Deportes Limache vs. San Marcos, estadio Lucio Fariña.

LUNES 6 DE JULIO

19:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Recoleta, estadio Monumental.19:30 horas, Deportes Concepción vs. Deportes Temuco, estadio Huachipato.