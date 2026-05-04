La programación de la quinta fecha de la Copa de la Liga

Futbol, Deportes Limache vs Universidad de Concepcion. Fecha 10, Liga de Primera 2026. Detalle de la disputa de la pelota durante el partido de la Liga de Primera realizado en el estadio Lucio Farina de Quillota, Chile. 17/04/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 4 May. (ATON) -

Desde el sábado 9 al lunes 11 de mayo se disputará la penúltima jornada de la fase de grupos de la nueva competencia de la ANFP, donde solamente participan los clubes de Primera División.

Pese a que este lunes todavía se disputará un partido de la cuarta fecha, la acción de la Copa de la Liga continuará desde el siguiente fin de semana, con el desarrollo de la quinta jornada de la fase de grupos.

Todo arrancará a las 15:00 horas de este sábado 9 de mayo, cuando Deportes La Serena reciba a Audax Italiano en el estadio La Portada, mientras que más tarde, a las 17:30, Colo Colo volverá a la competencia cuando se mida frente a Deportes Concepción en el Monumental.

En tanto, el domingo destaca la visita de Universidad de Chile a Unión La Calera, a las 15:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán, mientras que Universidad Católica recibirá a Ñublense a las 17:30 en el Claro Arena.

Esta es la programación completa de la quinta fecha de la Copa de la Liga:

SÁBADO 9 DE MAYO

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano, estadio La Portada.17:30 horas, Cobresal vs. Universidad de Concepción, estadio El Cobre.17:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Concepción, estadio Monumental.

DOMINGO 10 DE MAYO

15:00 horas, Coquimbo Unido vs. Huachipato, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.15:00 horas, Unión La Calera vs. Universidad de Chile, estadio Nicolás Chahuán.17:30 horas, Universidad Católica vs. Ñublense, Claro Arena.20:00 horas, O'Higgins vs. Everton, estadio El Teniente.

LUNES 11 DE MAYO

20:00 horas, Palestino vs. Deportes Limache, estadio Municipal de La Pintana.