La programación y rival de Tabilo en octavos del ATP 500 de Río de Janeiro

Tenis, Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca. ATP 250 Buenos Aires 2026. El tenista chileno Alejandro Tabilo es fotografiado contra Joao Fonseca de Brasil durante el ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. 11/02/2026 Mariano Garcia/ UNAR/Photosport Tennis, - Mariano Garcia/ UNAR/Photosport

Santiago 18 Feb. (ATON) -

El tenista chileno volverá este miércoles a la acción en busca de avanzar a los cuartos de final del certamen brasileño.

Después de debutar con un cómodo triunfo ante el estadounidense Emilio Nava (76°), Alejandro Tabilo (68° del mundo) volverá este miércoles a la acción en el ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil.

El tenista chileno enfrentará en esta jornada al lucky loser italiano Francesco Passaro (163°), por los octavos de final del certamen carioca.

El partido fue programado para el tercer turno de la cancha Guga Kuerten, por lo que arrancará a eso de las 21:00 horas chilena.

Pese a caer en la qualy, el italiano ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado y en el debut superó al croata Dino Prizmic (122°), proveniente de las clasificaciones.

Este será el segundo enfrentamiento entre "Jano" y Passaro, pues el año pasado se midieron en el Challenger de Cancún, en pista dura, con victoria para el nacional por 6-1 y 6-4.

Consignar que Tabilo es el único chileno que sigue en competencia en Río de Janeiro, pues Cristian Garin y Tomás Barrios fueron eliminados en sus estrenos.