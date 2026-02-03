La programación de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 1, campeonato nacional 2026. Detalle de balon de futbol durante el partido de primera division entre Deportes Limache y Colo Colo realizado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 31/01/2026 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Feb. (ATON) -

Entre este viernes 6 y lunes 9 de febrero continuará la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno.

El lunes terminó la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 y este fin de semana continuará la acción del certamen con el desarrollo de la segunda fecha.

Todo arrancará el viernes 6 de febrero con el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Concepción, a disputarse a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

En tanto, para el sábado destaca el duelo del campeón Coquimbo Unido frente a Palestino, a las 12:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:30 Colo Colo se estrenará como local en el Monumental ante Everton.

Por su lado, el domingo Universidad de Chile visitará a Huachipato al mediodía, mientras que Universidad Católica recibirá a Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Claro Arena.

Esta es la programación completa de la segunda fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 6 DE FEBRERO

20:00 horas, Audax Italiano vs. Universidad de Concepción, estadio La Florida.

SÁBADO 7 DE FEBRERO

12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Palestino, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.18:00 horas, O'Higgins vs. Deportes La Serena, estadio El Teniente.20:30 horas, Colo Colo vs. Everton, estadio Monumental.

DOMINGO 8 DE FEBRERO

12:00 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio Huachipato.18:00 horas, Ñublense vs. Deportes Limache, estadio Nelson Oyarzún.20:30 horas, Universidad Católica vs. Deportes Concepción, Claro Arena.

LUNES 9 DE FEBRERO

20:00 horas, Unión La Calera vs. Cobresal, estadio Nicolás Chahuán.