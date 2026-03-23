La programación de la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026

Chile.- ANFP lanzó la Copa de la Liga 2026, el nuevo trofeo del fútbol chileno - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Mar. (ATON) -

Entre este martes 24 y jueves 26 de marzo continuará la acción de la nueva competición del fútbol chileno donde solamente participan los 16 clubes de Primera División.

Pese a que este lunes recién terminará la primera fecha, la acción por la Copa de la Liga continuará de inmediato con el desarrollo de la segunda jornada a mitad de semana.

Todo arrancará el martes con el partido donde Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, mientras que el mismo día, pero a las 20:30, Colo Colo visitará a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo.

En tanto, el miércoles resalta el cotejo donde Universidad Católica visitará a Ñublense a las 18:00 en el Nelson Oyarzún de Chillán.

La jornada terminará el jueves con tres partidos.

Esta es la programación completa de la segunda fecha de la Copa de la Liga:

MARTES 24 DE MARZO

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Estadio Nacional.20:30 horas, Deportes Concepción vs. Colo Colo, estadio Ester Roa.

MIÉRCOLES 25 DE MARZO

18:00 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzun.18:00 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, estadio Huachipato.20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes La Serena, estadio Bicentenario La Florida.

JUEVES 26 DE MARZO

18:00 horas, Deportes Limache vs. Palestino, estadio Lucio Fariña Fernández.20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Cobresal, estadio Ester Roa.20:30 horas, Everton vs. O'Higgins, estadio Sausalito.