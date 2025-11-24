La programación de las semifinales de la liguilla de ascenso de Primera B

Futbol, Cobreloa vs Santiago Wanderers Liguilla de asceso 2025. El jugador de Cobreloa Hugo Araya ataja penal en dos ocaciones durante el partido de Liguilla de Ascenso Caixun contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Zorro del Desierto, Calama - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Nov. (ATON) -

Tras completarse los cuartos de final, esta semana se disputarán las llaves de ronda de cuatro mejores por el segundo cupo a la Primera División del fútbol chileno.

Con la victoria de Cobreloa ante Santiago Wanderers a través de lanzamientos penales, el domingo se definieron las llaves de cuartos de final y ahora se disputarán las semifinales de la liguilla de ascenso de la Primera B.

Deportes Concepción, que viene de eliminar a Deportes Antofagasta, se enfrentará con Deportes Copiapó, que esperaba rival tras culminar en el segundo lugar de la fase regular.

En tanto, Cobreloa, que se deshizo de Wanderers, se medirá ahora con San Marcos de Arica, que dejó en el camino a Rangers.

La ANFP ya oficializó los horarios para lis cruces de semifinales, cuyos partidos de ida se jugarán el miércoles 26 de noviembre y la vuelta el domingo 30.

PARTIDOS DE IDA

Miércoles 26 de noviembre

18:00 horas, San Marcos de Arica vs. Cobreloa, estadio Carlos Dittborn.20:30 horas, Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó, estadio Ester Roa Rebolledo.

PARTIDOS DE VUELTA

Domingo 30 de noviembre

20:30 horas, Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción, estadio Luis Valenzuela Hermosilla.20:30 horas, Cobreloa vs. San Marcos de Arica, estadio Zorros del Desierto.